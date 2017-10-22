Муниципального депутата обстреляли после драки в ночном клубе

Обидчики не смогли одолеть каратиста и достали стволы
Депутат думы Пожарского муниципального округа района Приморья Тоштемир Тиллаев вступил в конфликт с неизвестными в одном из ночных заведений города и получил несколько выстрелов из травматического оружия.
РЕН-ТВ пишет, что инцидент произошел в Лучегорске. Сейчас Тиллаеву оказывается медицинская помощь. Отмечается, что он является инструктором по каратэ киокусинкай.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке рухнул третий этаж недостроенного торгового центра. Застройщик, вопреки проекту здания, решил установить третий этаж и поплатился за это.