13:56 26 октября 2017 4

Похоже, у Собчак будет мало шансов на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Только пять процентов опрошенных россиян готовы проголосовать за женщину на ближайших выборах президента России. Таковы итоги исследования ВЦИОМ, посвященного отношению россиян к участию женщин в политике.

В ходе опроса аналитики задавали респондентам вопрос — за кого бы они проголосовали, если бы в выборах при равных условиях участвовали мужчина и женщина. 38% ответили, что отдали бы голос мужчине, 5% — женщине, 54% заявили, что для них не имеет значения пол кандидата. Еще 3% затруднились ответить.

Итоги ощутимо отличаются от выводов, которые исследователи делали после аналогичных опросов на протяжении 12 лет. Например, в 2011 году за женщин были готовы проголосовать 18%, за мужчин — 44%. В 2007-м женщин поддерживали 12% опрошенных, а мужчин — 39%. В 2005 году 17% были за женщин, 44% — за мужчин.

Фото: ВЦИОМ

При этом исследователи говорят, что за последние десятилетия роль женщин в политике усилилась. «Если в 1998 году почти половина респондентов (45%) считала, что необходимо увеличить число женщин-политиков в нашей стране, то сегодня об этом говорят 32%, а доля тех тех, кто полагает, что их вполне достаточно, выросла с 27% до 38%», — говорится в отчете ВЦИОМ. 8% опрошенных в 2017 году говорят, что женщин в политической сфере не должно быть вовсе (в 1998 году таких было 10%).

ВЦИОМ провел опрос 17—18 сентября 2017. В ходе телефонных интервью свои ответы дали 1200 случайных респондентов в возрасте от 18 лет.

В октябре телеведущая Ксения Собчак объявила о том, что собирается участвовать в выборах президента России. Свою кандидатуру она ассоциирует с графой «против всех».