В Госдуме рассказали о дополнительной выплате пенсионерам

Пенсионеры, на чьем содержании находятся нетрудоспособные члены семьи, могут получить дополнительную выплату к страховой пенсии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
По словам депутата, доплата положена тем, кто ухаживает за детьми, внуками, супругами или родителями, признанными нетрудоспособными. Размер надбавки зависит от числа иждивенцев: за одного — около 2969 рублей, за двух — 5939 рублей, за трех — 8907 рублей. «Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек», — сказал Якубовский RT.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в территориальное отделение Социального фонда с заявлением и подтверждающими документами. Надбавка действует без учета региональных коэффициентов и дополнительных льгот для отдельных категорий пенсионеров.
В ноябре 2025 года для некоторых категорий пожилых граждан РФ будет произведен перерасчет и повышение пенсионных выплат. Повышенные пенсии будут назначены россиянам, достигшим 80-летнего возраста в октябре текущего года, а также пенсионерам, завершившим трудовую деятельность в прошлом месяце. Согласно обновленному графику, единое пособие и выплаты на детей в возрасте до трех лет, а также пенсии поступят гражданам 1 ноября, а не 3 ноября, как это предусмотрено обычным расписанием. Подробнее — в материале URA.RU.
