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27 октября 2017
16:06  27 октября 2017 0

Песков назвал Twitter «жертвой предрассудков»

Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий
Песков надеется, что в компании детально разберутся в ситуацииФото: Андрей Махонин © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американская компания Twitter, которая заблокировала рекламу с аккаунтов RT и Sputnik, стала жертвой предрассудков в отношении российских СМИ.

«Мы сожалеем в этой связи. Мы сожалеем, в первую очередь, в связи с тем, что компания, скорей всего, становится жертвой глубоких предрассудков в отношении наших СМИ», —, передает слова Пескова «Федеральная служба новостей».

Он подчеркнул, что Twitter создал прецедент неравного отношения к своим партнерам, что впоследствии может вызвать опасения и у других клиентов социальной сети. Пресс-секретарь президента выразил надежду, что в компании детально разберутся в данной ситуации и придут к выводу, что работа свободных СМИ «не может квалифицироваться как вмешательство в выборы США или другой страны».

Как писало «URA.RU» ранее, 27 октября Twitter заблокировал рекламу двух российских СМИ. В связи с этим председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев удалил свой аккаунт в этой социальной сети. Он считает, что Twitter стал политизированным.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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