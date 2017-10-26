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26 октября 2017
20:57  26 октября 2017 0

Twitter заблокировал рекламу двух российских СМИ. Американские журналисты почувствуют «всю нежность ответных мер РФ»

Открытая лицензия от 10.08.2016. Паралимпиада, социальные сети, душ, вода, социальные сети, твиттер, twitter
Журналисты узнали о блокировке вместе со всемиФото: Pixabay.com

Сервис микроблогов Twitter заблокировал рекламные сообщения, исходящие от всех аккаунтов двух российских СМИ — агентства Sputnik и телеканала RT.

«Решение вступает в силу немедленно», — приводит «Газета.ру» сообщение Twitter. В компании объяснили, что блокировка связана с тем, что российские журналисты якобы вмешивались в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп.

Как сообщил «URA.RU» источник в «Спутнике», издания узнали о блокировке вместе со всеми. Заранее их никто не предупреждал. Также собеседник агентства признался, что у «Спутника» нет рекламного трафика в Twitter, поэтому последствия сейчас оценивают.

Сам RT связал блокировку с тем, что год назад редакция отказалась от предложения представителей Twitter «серьёзно вложиться в рекламу под американские выборы».

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ей «очень жаль», потому теперь СМИ, работающие под эгидой Соединённых Штатов, почувствуют «всю нежность ответных мер РФ», пишет РИА «Новости».

Семен Гринберг
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