В Екатеринбург юморист прибыл с сольным концертом
Известный телеведущий Максим Галкин посетил Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге. В столицу Урала юморист прибыл с сольным концертом.
Галкин признал уникальность музейного пространства
«Впечатления самые замечательные, — поделился Галкин с сотрудниками Ельцин-центра. — Это очень современный музей, чуть ли единственный, на данный момент, музей такого уровня в России. Я имею в виду интерактивность и то, как устроено внутреннее и внешнее пространство музея. Это, безусловно, уникально».
О впечатлениях артиста рассказали сотрудники в группе Ельцин Центра в Facebook. Ведущий также поделился фото в Instagram.
Как писало «URA.RU» ранее, 24 октября Ельцин Центр тайно посетила Рената Литвинова. В Екатеринбург она прибыла в составе труппы МХТ им. Чехова.