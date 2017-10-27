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27 октября 2017
Главные новости Свердловской области
22:45  27 октября 2017 0

Галкин восхитился Ельцин Центром. ФОТО

В Екатеринбург юморист прибыл с сольным концертомФото: Instagram Максима Галкина

Известный телеведущий Максим Галкин посетил Президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге. В столицу Урала юморист прибыл с сольным концертом.

Галкин признал уникальность музейного пространства
Фото: Facebook Ельцин Центра

«Впечатления самые замечательные, — поделился Галкин с сотрудниками Ельцин-центра. — Это очень современный музей, чуть ли единственный, на данный момент, музей такого уровня в России. Я имею в виду интерактивность и то, как устроено внутреннее и внешнее пространство музея. Это, безусловно, уникально».

О впечатлениях артиста рассказали сотрудники в группе Ельцин Центра в Facebook. Ведущий также поделился фото в Instagram.

Как писало «URA.RU» ранее, 24 октября Ельцин Центр тайно посетила Рената Литвинова. В Екатеринбург она прибыла в составе труппы МХТ им. Чехова.

Ксения Томашова
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