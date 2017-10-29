19:46 29 октября 2017 0

Свердловские адвокаты перешли к защите своих прав на вознаграждение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Совет адвокатской палаты Свердловской области решил с 1 ноября приостановить бесплатную защиту фигурантов уголовных дел, которую им гарантирует государство. Причиной стал примерно 17-миллионный долг перед юристами со стороны Управления судебного департамента и регионального ГУ МВД, скопившийся за шесть месяцев. Тех же адвокатов, которые нарушат этот запрет, ожидают дисциплинарные взыскания.

В результате может быть парализована работа судебных и следственных органов, поскольку Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает проведение следственных действий в присутствии защитника — в противном случае полученные в ходе них доказательства суд не примет, сообщает «Российская газета».

В сентябре аналогичное решение объявила адвокатская палата Челябинской области, порекомендовав своим членам обращаться с исками о взыскании задолженности. Правда, наказанием за «штрейкбрехерство» южноуральским адвокатам их руководство не грозит.

По словам начальника Управления судебного департамента Свердловской области Олега Ножникова, ведомство уже перечислило адвокатам 60 млн рублей и выплатит оставшиеся 11 миллионов, когда поступят деньги из бюджета. Полиция обещает расплатиться в ноябре. Из Москвы поступило гарантийное письмо о перечислении нужной суммы в полном объеме, заверил начальник отдела информации и общественных связей полицейского главка Валерий Горелых.