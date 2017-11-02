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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:32  02 ноября 2017 0

Свердловские парламентарии разделят миллиарды и разрешат проблемы обманутых дольщиков

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, заксобрание свердловской области, зал заседаний, законодательное собрание со, депутаты
Заседание Заксобрания будет насыщеннымФото: Владимир Жабриков © URA.RU

2 ноября состоится заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором будет рассмотрен пакет бюджетных и налоговых законов.

Как сообщили «URA.RU» в свердловском парламенте, главный вопрос повестки — внесение поправок к областному бюджету на 2017 год. Его доходная часть после изменений составит 205,9 миллиардов рублей, расходная — 219,5 миллиардов. Ожидается, что документ будет принят сразу в трех чтениях.

Парламентарии также внесут поправки в законы «О бюджетном процессе», «Об отдельных межбюджетных трансфертах» и продлят еще на год действие льготы по уплате налога на имущество организаций. Последний вопрос особо важен для руководителей промышленных структур, которые смогут сэкономить в случае его решения до 3,5 миллиардов рублей.

Депутаты также изменят порядок подачи заявлений на предоставление льгот по уплате транспортного налога. Они внесут поправки в закон об административных нарушениях, в частности, отменяющие ответственность за размещение на балконах жилых домов политической агитации. Также будут внесены поправки в закон «О противодействии коррупции», корректирующий правила предоставления чиновниками и депутатами деклараций о доходах.

Важным вопросом станет пакет законопроектов, упрощающих реализацию проектов по строительству жилья для обманутых дольщиков.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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