Свердловские парламентарии разделят миллиарды и разрешат проблемы обманутых дольщиков

2 ноября состоится заседание Законодательного собрания Свердловской области, на котором будет рассмотрен пакет бюджетных и налоговых законов.
Как сообщили «URA.RU» в свердловском парламенте, главный вопрос повестки — внесение поправок к областному бюджету на 2017 год. Его доходная часть после изменений составит 205,9 миллиардов рублей, расходная — 219,5 миллиардов. Ожидается, что документ будет принят сразу в трех чтениях.
Парламентарии также внесут поправки в законы «О бюджетном процессе», «Об отдельных межбюджетных трансфертах» и продлят еще на год действие льготы по уплате налога на имущество организаций. Последний вопрос особо важен для руководителей промышленных структур, которые смогут сэкономить в случае его решения до 3,5 миллиардов рублей.
Депутаты также изменят порядок подачи заявлений на предоставление льгот по уплате транспортного налога. Они внесут поправки в закон об административных нарушениях, в частности, отменяющие ответственность за размещение на балконах жилых домов политической агитации. Также будут внесены поправки в закон «О противодействии коррупции», корректирующий правила предоставления чиновниками и депутатами деклараций о доходах.
Важным вопросом станет пакет законопроектов, упрощающих реализацию проектов по строительству жилья для обманутых дольщиков.