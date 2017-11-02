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02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Москвы
08:39  02 ноября 2017 0

«Переплюнул всех сослуживцев». Минобороны подловило американского генерала на незнании географии Сирии

США, комета,метеор,сирия, Сирия, карта сирия
География Сирии оказалась слабым местом генералаФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники Минобороны РФ уличиликомандующего силами спецопераций международной коалиции США генерал-майора Джеймса Джеррарда в незнании географии Сирии.

Как сообщает RT, военный заявил, что тысячи сирийцев бегут на север из Дейр-эз-Зора в Маядин. При этом, заметил Джеррард, люди боятся не запрещенную на территории РФ группировку ИГ, а правительственные войска, которые освобождают города от боевиков.

«Генерал Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Специально для командования Сил специальных операций международной коалиции хочу напомнить, что расположенный в 40 километрах южнее Дейр-эз-Зора город Меядин уже более двух недель освобожден от боевиков ИГИЛ.

На «север» же, в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать из Дейр-эз-Зора сирийцев нет вовсе. Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Меядин был важнейшим пунктом боевиков в регионе. Правительственным войскам при поддержке российских частей удалось освободить его 15 октября.

Данил Бардин
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