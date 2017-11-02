08:39 02 ноября 2017 0

География Сирии оказалась слабым местом генерала Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники Минобороны РФ уличиликомандующего силами спецопераций международной коалиции США генерал-майора Джеймса Джеррарда в незнании географии Сирии.

Как сообщает RT, военный заявил, что тысячи сирийцев бегут на север из Дейр-эз-Зора в Маядин. При этом, заметил Джеррард, люди боятся не запрещенную на территории РФ группировку ИГ, а правительственные войска, которые освобождают города от боевиков.

«Генерал Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Специально для командования Сил специальных операций международной коалиции хочу напомнить, что расположенный в 40 километрах южнее Дейр-эз-Зора город Меядин уже более двух недель освобожден от боевиков ИГИЛ.

На «север» же, в сторону освобожденной Ракки, желающих бежать из Дейр-эз-Зора сирийцев нет вовсе. Потому что после бомбардировок города возглавляемой США международной коалицией нет и самой Ракки», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова.

Меядин был важнейшим пунктом боевиков в регионе. Правительственным войскам при поддержке российских частей удалось освободить его 15 октября.