В США рассказали о потенциальном будущем Украины при наступлении мира

Профессор Сакс: Украина может стать развитой экономикой, если наступит мир
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сакс заявил, что в будущем население Украины может увеличиться до 30 млн человек
Сакс заявил, что в будущем население Украины может увеличиться до 30 млн человек Фото:

Украина сможет стать развитой и устойчиво развивающейся экономикой при условии наступления мира и разрешения конфликта. Об этом сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«Если установится мир, Украина вполне может стать нормальным, устойчиво развивающимся экономическим пространством», — заявил Сакс ТАСС. Он отметил, что страна располагает возможностями для диверсификации экономики, обладая развитым аграрным сектором, потенциалом в горнодобывающей промышленности, а также промышленной и сервисной сферами.

По мнению экономиста, прекращение военных действий могло бы открыть для Украины возможности развития в сферах туризма, транспорта и финансов. Он подчеркнул, что страна способна занять значимые позиции сразу в нескольких секторах благодаря своим ресурсам и географическому положению.

Конфликт же, по словам эксперта, не только наносит прямой ущерб населению, но и подрывает экономическую основу государства. Сакс добавил, что в случае мирного развития Украина может сохранить статус крупной страны с населением от 20 до 30 миллионов человек и занять важное место между Россией и Евросоюзом.

Ранее аналитики и западные СМИ отмечали, что затягивание конфликта и неудачные переговоры могут привести к дестабилизации и риску внутреннего распада Украины, а также ослаблению поддержки со стороны Запада. По оценкам экспертов, подобные сценарии могут привести к разделению армии, потере управляемости и усилению внутренних противоречий в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина сможет стать развитой и устойчиво развивающейся экономикой при условии наступления мира и разрешения конфликта. Об этом сообщил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. «Если установится мир, Украина вполне может стать нормальным, устойчиво развивающимся экономическим пространством», — заявил Сакс ТАСС. Он отметил, что страна располагает возможностями для диверсификации экономики, обладая развитым аграрным сектором, потенциалом в горнодобывающей промышленности, а также промышленной и сервисной сферами. По мнению экономиста, прекращение военных действий могло бы открыть для Украины возможности развития в сферах туризма, транспорта и финансов. Он подчеркнул, что страна способна занять значимые позиции сразу в нескольких секторах благодаря своим ресурсам и географическому положению. Конфликт же, по словам эксперта, не только наносит прямой ущерб населению, но и подрывает экономическую основу государства. Сакс добавил, что в случае мирного развития Украина может сохранить статус крупной страны с населением от 20 до 30 миллионов человек и занять важное место между Россией и Евросоюзом. Ранее аналитики и западные СМИ отмечали, что затягивание конфликта и неудачные переговоры могут привести к дестабилизации и риску внутреннего распада Украины, а также ослаблению поддержки со стороны Запада. По оценкам экспертов, подобные сценарии могут привести к разделению армии, потере управляемости и усилению внутренних противоречий в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...