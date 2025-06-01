На актера из сериала «Плевако» завели уголовное дело

Актеру сериала «Плевако» Волнову предъявили обвинение в уклонении от армии
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На Всеволода Волнова завели уголовное дело по статье 328 УК РФ
На Всеволода Волнова завели уголовное дело по статье 328 УК РФ Фото:

В отношении актера сериала «Плевако» Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от прохождения воинской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — заявил источник РИА Новости. По его словам, актер должен был отправиться на срочную военную службу в апреле 2025 года, однако не явился к месту призыва.

Известно, что Всеволод Волнов принимал участие в съемках таких проектов, как сериалы «Плевако», «Пальцы» и фильм «Бабочка». Информация об этом размещена на платформе «Кинопоиск».

Ранее похожий случай произошел с актером Глебом Калюжным, который также был фигурантом уголовного дела об уклонении от службы после того, как не явился в военкомат по повестке. Позднее он частично признал вину и отправился на срочную службу в мае 2025 года после завершения съемок.

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В отношении актера сериала «Плевако» Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от прохождения воинской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — заявил источник РИА Новости. По его словам, актер должен был отправиться на срочную военную службу в апреле 2025 года, однако не явился к месту призыва. Известно, что Всеволод Волнов принимал участие в съемках таких проектов, как сериалы «Плевако», «Пальцы» и фильм «Бабочка». Информация об этом размещена на платформе «Кинопоиск». Ранее похожий случай произошел с актером Глебом Калюжным, который также был фигурантом уголовного дела об уклонении от службы после того, как не явился в военкомат по повестке. Позднее он частично признал вину и отправился на срочную службу в мае 2025 года после завершения съемок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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