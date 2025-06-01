На актера из сериала «Плевако» завели уголовное дело

В отношении актера сериала «Плевако» Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от прохождения воинской службы. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«В отношении Всеволода Волнова возбуждено уголовное дело по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы)», — заявил источник РИА Новости. По его словам, актер должен был отправиться на срочную военную службу в апреле 2025 года, однако не явился к месту призыва.
Известно, что Всеволод Волнов принимал участие в съемках таких проектов, как сериалы «Плевако», «Пальцы» и фильм «Бабочка». Информация об этом размещена на платформе «Кинопоиск».
Ранее похожий случай произошел с актером Глебом Калюжным, который также был фигурантом уголовного дела об уклонении от службы после того, как не явился в военкомат по повестке. Позднее он частично признал вину и отправился на срочную службу в мае 2025 года после завершения съемок.
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