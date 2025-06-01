В Госдуме напомнили о штрафах за нарушение режима тишины в квартирах

Россиянам могут выписать штраф за несоблюдение режима тишины в многоквартирных домах, однако его размер каждый регион устанавливает самостоятельно. Например, москвичам в случае нарушения придется заплатить до 80 тысяч рублей, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В настоящее время в России все вопросы, связанные с тишиной и ее соблюдением, регулируются на уровне субъектов федерации. Кроме того, каждый регион сам определяет и наказание за нарушение режима тишины», — заявил Колунов. Его слова приводит РИА Новости.
По словам депутата, ответственность за шумные работы и поведение в Москве для физических лиц составляет от 500 до 4 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 8 000 рублей, для юридических лиц — до 80 000 рублей. В Московской области штрафы колеблются от 1 000 до 3 000 рублей для граждан и до 50 000 рублей для организаций.
Колунов отметил, что во всех регионах действует запрет на шум в ночное время и установлен дневной «тихий час», который обычно приходится на период с 13:00 до 15:00. При нарушении тишины следует обращаться в полицию, сотрудники которой обязаны зафиксировать нарушение и составить протокол.
Ранее Колунов сообщал, что аналогичная практика самостоятельного установления штрафов действует и в отношении мойки автомобилей у водоемов и в лесополосах — размеры санкций для граждан и организаций также определяются региональными законами. Например, в Московской области в случае нарушения придется заплатить вплоть до 200 тысяч рублей.
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