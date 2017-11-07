17:56 07 ноября 2017 0

Главный масон России пообещал, что вольные каменщики не бросят Пермь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный масон России Андрей Богданов пообещал выделить Перми денег на празднование 300-летнего юбилея в случае своей победы на президентских выборах. Также он отметил, что вольные каменщики поучаствуют в подготовке города к памятной дате.

Непарламентские партии России решили провести праймериз и выбрать одного кандидата, который будет представлять их на президентских выборах в марте 2018 года. Свое объединение они назвали форум «Третья сила». Среди участников праймериз, в частности — представитель «Демократической партии России» Андрей Богданов, который одновременно является Великим мастером Великой ложи России, лидер всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец, представитель партии «Союз горожан» Вячеслав Смирнов и кандидат от «Партии социальных реформ» Станислав Полищук. Они ездят с пресс-конференциями по крупным городам РФ. Первым таким городом стал Симферополь, вторым — Пермь. Для встречи со СМИ «Третья сила» выбрала любопытную дату — 7 ноября, день столетия Октябрьской революции. Андрей Богданов заверил журналистов, что это произошло совершенно случайно.

Представители «Третьей силы» рассказали, что сейчас уже 16 партий откликнулись на призыв объединить усилия, еще три партии рассматривают для себя такую возможность. Уже сейчас в Москве проходит серия дебатов, а сами праймериз пройдут онлайн и в клубах, и на улицах городов-миллионников с 20 по 30 ноября. Четверка кандидатов коротко рассказала о своих программах. Полищук заявил, что будет добиваться того, чтобы граждане РФ получали прямую прибыль от добычи природных ресурсов по образцу Арабских Эмиратов. Вячеслав Смирнов признался, что идет на выборы «пошалить». «Я, пожалуй, самый несерьезный кандидат. Один из пунктов моей программы — защита интересов владельцев животных. В крупных городах отсутствуют площадки для выгула, собаки хотят какать. Эта проблема важнее выдвижения Навального», — заявил представитель «Союза горожан». Также он выступает за отмену 282-й статьи УК РФ (экстремизм), легализацию короткоствольного оружия и ликвидацию Роскомнадзора.

Андрей Богданов высказался за полный мораторий на увеличение налогов, возвращение прямых выборов мэров, отмену муниципальных фильтров на выборах губернаторов и за защиту прав курильщиков — возвращение курилок в аэропорты и административные здания. Также кандидат призвал вернуть религию в церкви, убрав ее из учебных заведений. При этом Богданов пообещал, что в случае своего избрания на пост президента, он подпишет указ о выделении Перми денег на празднование 300-летнего юбилея. Ирина Волынец традиционно защищает права родителей и предлагает ввести так называемую материнскую заработную плату — три тысячи рублей в месяц за одного ребенка.

Больше всего вопросов задали Андрею Богданову. В частности, интерес к его персоне вызван тем, что он является лидером российских масонов. Богданов сказал, что не будет пользоваться поддержкой вольных каменщиков на праймериз и выборах. «В масонской ложе запрещено обсуждать политику и религию, а также туда не берут женщин. То есть запрещено все то, что может вызвать разногласия у братьев. Поэтому мое выдвижение никак не относится к деятельности ложи», — пояснил мастер. Корреспондент «URA.RU» вспомнил, что летом 2018 года в Перми пройдет торжественная Ассамблея Великой Ложи и спросил, чем Пермь так привлекает вольных каменщиков.

«В Пермской художественной галерее висит портрет Ивана Елагина, который был первым русским мастером ложи — до него были англичане. Пермская ложа „Золотой ключ“ — одна из старейших в России. Пермь — масонский город, и мы принимаем участие в его жизни», — ответил мастер.