18:45 08 ноября 2017 0

Станислав Кучер назначен главредом проекта «Сноб» фото: Kremlin.ru

Главным редактором проекта «Сноб» назначили политического обозревателя радиостанции «Коммерсантъ FM», ведущего РБК-ТВ Станислава Кучера. К работе в качестве главвреда Кучер приступил со среды, 8 ноября.

В октябре 2014 года Кучер прославился тем, что на Совете по развитию гражданского общества и правам человека пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на «ползущее мракобесие». Он отметил, что каждый россиянин хочет, чтобы страна управлялась не только президентом.

До этого главредом проекта «Сноб» был Николай Усков, который в январе 2016 года возглавил российский Forbes.