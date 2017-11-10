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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
18:47  10 ноября 2017 0

Тело челябинца, погибшего в Израиле, помогли доставить на родину посторонние люди

Житель Магнитогорска Ринат Ахмедзянов погиб на стройке в Тель-АвивеФото: группа «СБОР ЗАКРЫТ! СПАСИБО ВСЕМ ОГРОМНОЕ ЗА ВАШУ ПОМОЩ», «ВКонтакте»

Челябинца, который погиб на заработках в Израиле, помогли перевезти на родину неравнодушные люди. Они собрали около пяти тысяч долларов в ответ на просьбы родственников и друзей погибшего о материальной помощи в соцсети «ВКонтакте».

В группе памяти погибшего Рината Ахмедзянова во «ВКонтакте» Мария Кохтаева, знакомая челябинца, разместила пост о помощи со словами: «Нужна крупная сумма для транспортировки тела домой, для родственников сумма непосильная. Просим помочь!!!» Необходимая денежная сумма была собрана за три дня. Уже 6 ноября администраторы группы разместили пост, что нужная сумма собрана, поблагодарив всех неравнодушных. Близкие Ахмедзянова также пригласили всех желающих проститься с погибшим.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что житель Магнитогорска Ринат Ахмедзянов, работавший на стройке в Тель-Авиве, погиб в результате несчастного случая. В больницу Израиля его доставили еще живым, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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