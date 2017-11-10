Челябинца, который погиб на заработках в Израиле, помогли перевезти на родину неравнодушные люди. Они собрали около пяти тысяч долларов в ответ на просьбы родственников и друзей погибшего о материальной помощи в соцсети «ВКонтакте».
В группе памяти погибшего Рината Ахмедзянова во «ВКонтакте» Мария Кохтаева, знакомая челябинца, разместила пост о помощи со словами: «Нужна крупная сумма для транспортировки тела домой, для родственников сумма непосильная. Просим помочь!!!» Необходимая денежная сумма была собрана за три дня. Уже 6 ноября администраторы группы разместили пост, что нужная сумма собрана, поблагодарив всех неравнодушных. Близкие Ахмедзянова также пригласили всех желающих проститься с погибшим.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что житель Магнитогорска Ринат Ахмедзянов, работавший на стройке в Тель-Авиве, погиб в результате несчастного случая. В больницу Израиля его доставили еще живым, но травмы оказались несовместимы с жизнью.