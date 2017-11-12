В свердловском селе Филькино жители опасаются выходить на недавно отремонтированный мост через реку Какву. Селяне обвиняют местные власти в некачественном ремонте.
Мост в начале октября был сломан груженным щебнем КамАЗом. Старая конструкция, не выдержав веса грузовика, рухнула вместе с ним в воду. От моста осталось лишь несколько опор. Местная администрация, как пишет серовское издание «Глобус», убрала старые опоры, ограничившись лишь укладкой новых досок и установкой перил из старого настила.
«Криво-косо положено, но это ладно. В одном месте они даже дыру на мосту не закрыли… Темно будет, ребенок пойдет, не дай Бог поскользнется, и нога в дыру попадет. Старшая дочь, когда впервые сходила по мосту в школу, говорила: „Мама, я не знаю, как по нему ходить. Иду посередине и чувствую, что мост ходуном ходит“», — сетует сельская жительница.
Сейчас на мост, согласно дорожному знаку, въезжать запрещено. Но местные жители не только ездить, но и ходить по нему боятся. Как заявлял и. о. главы администрации Серовского городского округа Вячеслав Семаков, на ремонт рухнувшего моста было выделено 220 тысяч рублей.