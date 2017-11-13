16:30 13 ноября 2017 0

Встречу журналистов с главой региона перенесут на 2018 год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В администрации губернатора Свердловской области в этом году решили отказаться от итоговой пресс-конференции главы региона, которая традиционно проходила в конце декабря. Встречу свердловских журналистов с Евгением Куйвашевым перенесут на начало января 2018 года. Общение будет посвящено не итогам, а планам на будущее.

По словам источника «URA.RU» в администрации губернатора, Евгений Куйвашев решил отказаться от итоговой пресс-конференции. «Весь год губернатор провел в режиме избирательной кампании, в ходе которой главным пунктом была Пятилетка развития. Поэтому решили, что будет логичнее и символичнее с пресс-конференции начать следующий год. Глава региона поделится планами, расскажет об основных установках», — пояснил собеседник.

В департаменте информационной политики губернатора подтвердили перенос пресс-конференции. «Дело в том, что у губернатора очень жесткий график. Весь декабрь уже расписан. Поэтому предлагается провести традиционное общение со СМИ в январе. Пресс-конференция пройдет в новом формате: будет посвящена не итогам, а планам на будущее. Следующий год очень важный», — рассказал «URA.RU» глава департамента информационной политики Свердловской области Александр Иванов.

Он уточнил, что у редакторов свердловских СМИ до следующего года еще будет шанс задать вопрос губернатору. «Евгений Куйвашев примет участие в VIII Уральском медиафоруме, который состоится 8 декабря», — пояснил Иванов.