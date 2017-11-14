07:23 14 ноября 2017 0

Министерство юстиции США потребовало от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября Фото: depositphotos.com © URA.RU

Внесение российского телеканала RT в список иностранных агентов в посольстве России расценивают как недружественный шаг со стороны властей США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг», — приводит RT слова дипломата.

Ранее министерство юстиции США потребовало от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Это требование было исполнено. Обслуживающая американское отделение телеканала компания T& R Productions, LLC зарегистрировалась как «агент Автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, юридического лица, созданного российским правительством для телевещания по всему миру». Замглавы информационной службы RT Алексей Кузнецов отметил, что у организации «не было другого выбора», передает ТАСС.

Анатолий Антонов уже выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT. «Своих не бросаем», — заявил он, посетив офиса телеканала в Вашингтоне, передает «Федеральное агентство новостей».