{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Информацию о Скуратове озвучат на суде против журналиста «URA.RU». «Пока мне закрыли рот подпиской о неразглашении»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,18
Динамика за 2 недели
Евро 68,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 ноября 2017
13 ноября 2017
07:23  14 ноября 2017 0

«Недружественный шаг». В российском посольстве отреагировали на внесение телеканала RT в список иностранных агентов

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
Министерство юстиции США потребовало от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноябряФото: depositphotos.com © URA.RU

Внесение российского телеканала RT в список иностранных агентов в посольстве России расценивают как недружественный шаг со стороны властей США. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«RT заставили зарегистрироваться иностранным агентом. Я думаю, что это плохо. Мы рассматриваем это как недружественный шаг», — приводит RT слова дипломата.

Ранее министерство юстиции США потребовало от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента до 13 ноября. Это требование было исполнено. Обслуживающая американское отделение телеканала компания T& R Productions, LLC зарегистрировалась как «агент Автономной некоммерческой организации „ТВ-Новости“, юридического лица, созданного российским правительством для телевещания по всему миру». Замглавы информационной службы RT Алексей Кузнецов отметил, что у организации «не было другого выбора», передает ТАСС.

Анатолий Антонов уже выразил поддержку сотрудникам американского филиала телеканала RT. «Своих не бросаем», — заявил он, посетив офиса телеканала в Вашингтоне, передает «Федеральное агентство новостей».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров