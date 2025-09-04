NYT: Германия направит войска в Польшу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск
Германия рассматривает возможность отправки в Польшу части войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Германия обсуждает возможность переброски части своих военных, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ, на территорию Польши. Об этом сообщает одна из американских газет. По ее данным, подобное решение потребует согласования с НАТО и получения нового мандата от немецкого парламента.

«Германия рассматривает возможность переброски части своих войск, которые обучают украинцев, в Польшу...» — пишет The New York Times. Издание отмечает, что это будет предполагать проведение переговоров с НАТО, а также получение нового мандата от парламента Германии.

По информации газеты, украинская сторона скептически оценивает оборонительные преимущества небольшого европейского контингента инструкторов. В Киеве опасаются, что появление дополнительных иностранных сил в регионе якобы может быть воспринято Россией как провокация и приведет к эскалации конфликта.

Ранее в СФР РФ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц дал распоряжение правительству принять исчерпывающие меры, направленные на сокрытие факта участия страны в поставках Украине крылатых ракет. Согласно данным ведомства, с ракетных комплектующих удаляются заводские маркировки и осуществляется замена отдельных компонентов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия обсуждает возможность переброски части своих военных, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ, на территорию Польши. Об этом сообщает одна из американских газет. По ее данным, подобное решение потребует согласования с НАТО и получения нового мандата от немецкого парламента. «Германия рассматривает возможность переброски части своих войск, которые обучают украинцев, в Польшу...» — пишет The New York Times. Издание отмечает, что это будет предполагать проведение переговоров с НАТО, а также получение нового мандата от парламента Германии. По информации газеты, украинская сторона скептически оценивает оборонительные преимущества небольшого европейского контингента инструкторов. В Киеве опасаются, что появление дополнительных иностранных сил в регионе якобы может быть воспринято Россией как провокация и приведет к эскалации конфликта. Ранее в СФР РФ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц дал распоряжение правительству принять исчерпывающие меры, направленные на сокрытие факта участия страны в поставках Украине крылатых ракет. Согласно данным ведомства, с ракетных комплектующих удаляются заводские маркировки и осуществляется замена отдельных компонентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...