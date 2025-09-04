Германия обсуждает возможность переброски части своих военных, занимающихся подготовкой бойцов ВСУ, на территорию Польши. Об этом сообщает одна из американских газет. По ее данным, подобное решение потребует согласования с НАТО и получения нового мандата от немецкого парламента.
«Германия рассматривает возможность переброски части своих войск, которые обучают украинцев, в Польшу...» — пишет The New York Times. Издание отмечает, что это будет предполагать проведение переговоров с НАТО, а также получение нового мандата от парламента Германии.
По информации газеты, украинская сторона скептически оценивает оборонительные преимущества небольшого европейского контингента инструкторов. В Киеве опасаются, что появление дополнительных иностранных сил в регионе якобы может быть воспринято Россией как провокация и приведет к эскалации конфликта.
Ранее в СФР РФ сообщили, что канцлер Германии Фридрих Мерц дал распоряжение правительству принять исчерпывающие меры, направленные на сокрытие факта участия страны в поставках Украине крылатых ракет. Согласно данным ведомства, с ракетных комплектующих удаляются заводские маркировки и осуществляется замена отдельных компонентов.
