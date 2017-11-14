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14 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:22  14 ноября 2017 0

«Первому каналу» и другим российским СМИ грозит статус иностранных агентов из-за решения Госдумы

Форум ректоров ВУЗов России и Казахстана. Челябинск, сми
Часть СМИ могут покинуть странуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российские средства массовой информации могут быть признаны иностранными агентами, если они напрямую финансируются из-за рубежа. Об этом говорится в предлагаемых главой комитета Госдумы по информационной политике Леонида Левина поправках к действующему закону.

Новые нормы предусматривают необходимость соответствующей маркировки изданий любого формата. Для СМИ будут действовать те же нормы, что и для некоммерческих организаций, сообщает портал «Экономика сегодня».

По мнению вице-спикера Госдумы Петра Толстого, после принятия изменений в список попадут все СМИ, зарегистрированные в других странах, даже если они не получают деньги от правительств этих стран. Если же СМИ откажется регистрироваться в качестве иностранного агента, оно потеряет возможность продолжать деятельность на территории России, информирует «Национальная служба новостей».

Между тем, как отмечает телеграм-канал «Протестная Москва», пикантность ситуации в том, что большую долю средств зарубежных компаний получают именно российские государственные телеканалы: бюджеты транснациональных корпораций на телевизионную рекламу якобы исчисляются десятками миллиардов рублей.Так, например, пострадать может «Первый канал». «URA.RU» направило запрос в дирекцию информационных связей канала, ответа пока не поступило.

Нижняя палата парламента планирует принять поправки 15 ноября сразу в трех чтениях, пишет meduza.io. Эта мера станет ответом Белому дому на требование зарегистрировать российский государственный телеканал RT в качестве иностранного агента. Как американский, так и российский законы требуют от иностранных агентов маркировать свою продукцию соответствующим образом. Медиа, которые откажутся, не смогут работать в России.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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