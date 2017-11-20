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06:57  20 ноября 2017 0

Новый терминал аэропорта Перми предложили назвать в честь известного баскетболиста

Пермь. Городские пейзажи, пермь, эспланада
Жители Перми выбирают название нового терминала аэропортаФото: Алексей Гущин © URA.RU

Новый терминал аэропорта Перми может получить имя олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Сергея Белова. С таким предложением выступил гендиректор БК «Парма» Александр Башминов.

Свое предложение топ-менеджер аргументировал тем, что Белов во всем мире признан одним из величайших спортсменов, а его судьба неразрывно связана с Пермским краем.

«Имя Сергея Александровича неразрывно связано с полетом. Белов признан во всем мире как один из величайших спортсменов. Ему как олимпийскому чемпиону, лучшему европейскому баскетболисту ХХ века была доверена честь зажечь огонь Олимпийских игр — 1980 в Москве. Он на много лет связал свою судьбу с Пермским краем, активно развивал баскетбол в нашем городе», — приводят «Известия» слова Башминова, добавив, что местные жители выберут название терминала путем голосования, которое будет длиться до конца месяца.

Всего же пермякам предложено выбрать из семи вариантов. Помимо Белова в списке — Сергей Дягилев (искусствовед, театральный и художественный деятель), Павел Соловьев (конструктор авиационных двигателей), Анатолий Солдатов (деятель советской оборонной промышленности; лауреат Сталинской премии), Иван Любимов (предприниматель, меценат и общественный деятель, городской голова Перми в 1871-1874 и 1876—1878 годах), терминал «Строганов» (в честь рода известных землевладельцев в Прикамье до 1917 года), терминал «Пермь» или терминал «Большое Савино».

Сергей Демин
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