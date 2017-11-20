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20 ноября 2017
19 ноября 2017
07:27  20 ноября 2017 0

В России появятся пункты приема просроченных лекарств

Клипарт. Милдронат, таблетки, аптека, лекарства, капсулы, болезнь, медицина
Люди, сдающие медикаменты, будут получать поощрениеФото: Анна Майорова © URA.RU

Член Совета федерации РФ Сергей Калашников предложил выстроить в стране систему по утилизации просроченных лекарств. С таким запросом сенатор обратился в российское министерство здравоохранения.

Калашников в своем письме сообщил сотрудникам министерства, что утилизация лекарств — это проблема, которая стоит перед всеми медучреждениями и населением страны, так как сдавать медикаменты некуда, пишет «Экономика сегодня». Для решения проблемы сенатор предложил создать спецпункты приема лекарств и призвал рассмотреть меры поощрения для граждан.

«За границей люди сознательные, а у нас, к сожалению, не очень. Никаких предложений по стимулированию граждан сдавать медикаменты с истекшим сроком годности у нас не проходили. Поэтому сегодня россияне, не задумываясь, выбрасывают лекарства в мусорное ведро, что, конечно, очень плохо», — цитирует РИА «Новости» Калашникова.

Виктор Дорофеев
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