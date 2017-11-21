«Магнитогорский металлургический комбинат» выиграл специальный приз национальной премии «ERAECO 2017» в номинации «Эко-технология». Жюри отметило производство наградой за реконструкцию газоочистных установок в электросталеплавильном цехе.
В пресс-службе комбината рассказали, что замена двух устаревших газоочисток мокрого типа №32 и №33 на современные газоочистки сухого типа произошла в июле 2017 года. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, эффективность очистки достигает 99%. Выбросы пыли должны сократиться на 1800 тонн в год.
Премия «ERAECO 2017» учреждена под эгидой организации ЮНЕСКО и вручается за лучшие экологические разработки, реализованные на территории Российской Федерации. В этот раз на конкурс поступило свыше 167 заявок из 57 городов России. На победу претендовали крупные компании, научные и образовательные учреждения, СМИ, банки, природоохранные организации.
«Конкурсные проекты отражают актуальные вопросы рационального природопользования и экологического просвещения. Всех их объединяет одно — желание заботиться об окружающей среде. Изумрудная „Хрустальная капля“ — приз нашей премии — символизирует начало новой жизни и, если хотите, новой эры. Из каждой капли, если собрать их вместе, появляются реки и волны, сберегающие планету для будущих поколений», — сказал председатель правления общественного движения «ERAECO» Наталия Алова.