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21 ноября 2017
20 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
22:04  21 ноября 2017 0

Челябинский завод сократил выбросы почти на две тысячи тонн и получил награду

Эффективность очистки новой установки достигает 99%Фото: пресс-служба ММК

«Магнитогорский металлургический комбинат» выиграл специальный приз национальной премии «ERAECO 2017» в номинации «Эко-технология». Жюри отметило производство наградой за реконструкцию газоочистных установок в электросталеплавильном цехе.

В пресс-службе комбината рассказали, что замена двух устаревших газоочисток мокрого типа №32 и №33 на современные газоочистки сухого типа произошла в июле 2017 года. Новое оборудование предназначено для улавливания, охлаждения и очистки дымовых газов, эффективность очистки достигает 99%. Выбросы пыли должны сократиться на 1800 тонн в год.

Премия «ERAECO 2017» учреждена под эгидой организации ЮНЕСКО и вручается за лучшие экологические разработки, реализованные на территории Российской Федерации. В этот раз на конкурс поступило свыше 167 заявок из 57 городов России. На победу претендовали крупные компании, научные и образовательные учреждения, СМИ, банки, природоохранные организации.

«Конкурсные проекты отражают актуальные вопросы рационального природопользования и экологического просвещения. Всех их объединяет одно — желание заботиться об окружающей среде. Изумрудная „Хрустальная капля“ — приз нашей премии — символизирует начало новой жизни и, если хотите, новой эры. Из каждой капли, если собрать их вместе, появляются реки и волны, сберегающие планету для будущих поколений», — сказал председатель правления общественного движения «ERAECO» Наталия Алова.

Виктор Дорофеев
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