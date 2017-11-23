В России заметили «аномально медленный» рост цен

В России рост цен замедлился до исторического минимума. При этом специалисты называют сложившуюся ситуацию тревожным сигналом, свидетельствующим о проблемах в экономике.
«Ведомости», ссылаясь на данные Росстата, пишут, что за неделю 14—20 ноября инфляция в России оказалась нулевой, а с начала месяца составила всего 0,1%. В годовом выражении рост цен замедлился до 2,4%. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой оценил значение как исторический минимум.
Главный экономист БКС Владимир Тихомиров пояснил журналистам, что низкие цены свидетельствуют о замедлении самых разных сфер экономики, например, промышленности и капитальных инвестиций. Экономист заметил, что ритейлерам приходится занижать цены, жертвуя маржой, чтобы привлекать покупателей — поток потребителей со средним и ниже среднего доходом постоянно сокращается.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что рост цен на непродовольственные товары может сдерживать обострившаяся конкуренция: в первом полугодии компании активно пополняли запасы и теперь могут позволить себе не индексировать цены.