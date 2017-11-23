{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
10:18  23 ноября 2017 0

В России заметили «аномально медленный» рост цен

Открытая лицензия от 22.07.2016, купюры, деньги
Медленный рост цен свидетельствует о проблемах в экономике страныФото: Pixabay.com

В России рост цен замедлился до исторического минимума. При этом специалисты называют сложившуюся ситуацию тревожным сигналом, свидетельствующим о проблемах в экономике.

«Ведомости», ссылаясь на данные Росстата, пишут, что за неделю 14—20 ноября инфляция в России оказалась нулевой, а с начала месяца составила всего 0,1%. В годовом выражении рост цен замедлился до 2,4%. Главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Полевой оценил значение как исторический минимум.

Главный экономист БКС Владимир Тихомиров пояснил журналистам, что низкие цены свидетельствуют о замедлении самых разных сфер экономики, например, промышленности и капитальных инвестиций. Экономист заметил, что ритейлерам приходится занижать цены, жертвуя маржой, чтобы привлекать покупателей — поток потребителей со средним и ниже среднего доходом постоянно сокращается.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что рост цен на непродовольственные товары может сдерживать обострившаяся конкуренция: в первом полугодии компании активно пополняли запасы и теперь могут позволить себе не индексировать цены.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров