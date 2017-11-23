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23 ноября 2017
17:59  23 ноября 2017 0

«Никто не будет ездить». Кобзон назвал мракобесием требования Украины к российским артистам

Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кобзон иосиф
Кобзон призывает Россию не повторять ошибку УкраиныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Эстрадный певец, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон высказался по поводу принятия и вступления в силу закона, регулирующего гастроли артистов из России на Украине. При этом он отметил, что Россия не должна зеркально отвечать на него.

«Никто не будет ездить. Ещё давать слово, что мы не будем ездить в Крым, Донбасс, — пошли они куда подальше. Это марионетки, временные люди. Это пресловутое украинское новое руководство занимается мракобесием, уничтожает русскую культуру, литературу, русский язык — чего здесь удивляться», — цитирует Кобзона RT.

«Мы приветствуем украинских артистов у нас, украинскую литературу», — призвал он также коллег не повторять ошибку Украины.

Ранее Петр Порошенко подписал указ об ограничениях для российских артистов, которые приезжают с гастролями на Украину. Документ подразумевает наложение штрафа на всех, кто будет давать там «самовольные» концерты.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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