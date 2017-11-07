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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:57  07 ноября 2017 0

Российские звезды заплатят штраф за выступления на Украине

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко ввел ограничения для российских артистовФото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых ограничениях для российских артистов, которые приезжают с гастролями на Украину. Штраф грозит всем нашим звездам, кто будет давать там «самовольные» концерты.

После подписания указа организаторам концертов, спектаклей и других мероприятий с участием россиян необходимо уведомлять Службу безопасности Украины минимум за 30 дней до предполагаемой даты выступлений и запрашивать у нее разрешение, передает Nation News.

Если организатор не сделает этого, его ждет штраф от 50 до 100 минимальных заработных плат, что составляет около 6,3 — 13 тысяч долларов, сообщает издание. Обращение артиста сотрудники СБУ должны рассмотреть в течение 10 дней и дать положительный или отрицательный ответ на то, сможет ли артист выступать на Украине.

Ранее Петр Порошенко ужесточил для всех россиян въезд на территорию Украины, подписав указ о биометрическом контроле для иностранцев. Теперь граждане РФ должны будут в обязательном порядке регистрироваться перед тем, как пересечь границу, а также иметь при себе паспорт с биометрическими данными.

Ксения Томашова
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