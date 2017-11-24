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24 ноября 2017
23 ноября 2017
10:07  24 ноября 2017 0

Lada вошла в топ любимых машин россиян и обогнала конкурента из Германии

ВАЗ Челябинск, я люблю лада
Машины Lada россияне любят больше, чем VolkswagenФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отечественный автомобильный бренд Lada впервые за девять лет попал в топ-10 излюбленных марок россиян. Согласно исследованию компании OMI, Lada оказалась на девятом месте в рейтинге.

В списке российский бренд обогнал немецкого конкурента Volkswagen, пишет «Федеральное агентство» новостей».

На первом месте в рейтинге уже семь лет подряд оказывается немецкая компания BMW. На вторую строчку авторы топа определили марку Toyota, на третье — Mercedes-Benz. Четвертое и пятое места достались Audi и Ford соответственно. Далее идут Nissan, KIA и Hyundai, сообщает агентство Nation News.

Ранее эксперты журнала Consumer Reports составили рейтинг самых надежных и комфортабельных автомобилей 2017 года. Топ-десять возглавила японская машина Toyota Yaris iA.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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