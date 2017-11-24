В Екатеринбурге полуголый мужчина громил рынок кувалдой и звал Кадырова

13:14 24 ноября 2017 0

Мужчина устроил погром с помощью кувалды Фото: Public Domain Pictures

В поселке Горный Щит, который находится на южной окраине Екатеринбурга, неизвестный мужчина устроил погром на рынке. Об это сообщил в «URA.RU» местный житель. Погром произошел на рынке «Колхозный двор».

«Мужчина был наполовину раздет, забежал в павильон „Краски. Метизы. Крепеж“, схватил там кувалду и начал ею все громить. Разбивал стекла павильонов, крушил жалюзи. Он сам кавказской внешности. Кричал, что надо срочно позвонить Кадырову. Работники рынка скрутили дебошира и вызвали полицию. Приехал наряд и увез его. Уже приезжал какой-то его родственник, который хотел выкупить его», — рассказал очевидец.

Мужчина был явно не в себе. Он перепугал женщин, которые неподалеку гуляли с детьми.

«Сообщение об инциденте поступило в ОП № 12. По указанному адресу выезжала следственно-оперативная группа. Молодой человек 1996 года рождения был доставлен для разбирательства в территориальный ОВД. В отношении него будет составлен административный протокол по статье КоАП«мелкое хулиганство». По внешним признакам молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили «URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.