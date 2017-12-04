{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,52
Динамика за 2 недели
Евро 69,75
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
04 декабря 2017
03 декабря 2017
02 декабря 2017
01 декабря 2017
Главные новости Пермского края
12:50  04 декабря 2017 0

Пермяков оскорбили призывы защитников природы в автобусах. «Немного добра в преддверии Нового года?» ФОТО

Пользователи в целом поддержали призыв защитить деревья, но последнее слово в надписи их заделоФото: группа ВК «Пермь ВКонтакте»

В соцсетях появились фото поручней, на которых размещены оскорбительные призывы защитников природы в пассажирам общественного транспорта. Пользователи уверяют, что увидели все это в пермских автобусах. Транспортники заявили, что подобные снимки ходят по интернету уже не первый год и не факт, что они имеют отношение к Перми.

На фото видна надпись на держателе, укрепленном на поручне: «Не рубите елки, мрази». «В преддверии Нового года немного добра в пермском автобусе», — подписал автор поста. Пользователи в целом поддержали призыв защитить деревья, но последнее слово в надписи их задело. «Елки действительно лучше не рубить. Но последнее слово можно было и не писать. Дети это тоже читают все-таки!» — написала одна из них. «Кто поедет в этом автобусе, оторвите нафиг!» — порекомендовал еще один житель столицы Прикамья.

«Фото с обидной надписью ходит по сетям уже не первый год. Даже не факт, что это именно пермский автобус. Но, если бы на подобную надпись поступили жалобы, ее бы немедленно сняли», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе муниципального предприятия.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров