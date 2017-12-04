В соцсетях появились фото поручней, на которых размещены оскорбительные призывы защитников природы в пассажирам общественного транспорта. Пользователи уверяют, что увидели все это в пермских автобусах. Транспортники заявили, что подобные снимки ходят по интернету уже не первый год и не факт, что они имеют отношение к Перми.
На фото видна надпись на держателе, укрепленном на поручне: «Не рубите елки, мрази». «В преддверии Нового года немного добра в пермском автобусе», — подписал автор поста. Пользователи в целом поддержали призыв защитить деревья, но последнее слово в надписи их задело. «Елки действительно лучше не рубить. Но последнее слово можно было и не писать. Дети это тоже читают все-таки!» — написала одна из них. «Кто поедет в этом автобусе, оторвите нафиг!» — порекомендовал еще один житель столицы Прикамья.
«Фото с обидной надписью ходит по сетям уже не первый год. Даже не факт, что это именно пермский автобус. Но, если бы на подобную надпись поступили жалобы, ее бы немедленно сняли», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе муниципального предприятия.