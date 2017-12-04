20:30 04 декабря 2017 0

Персонал больницы бежит от низких зарплат и неуважительного отношения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальное письмо врача пермской медсанчасти поможет решить многие проблемы в медицине региона. После того, как медик рассказал общественности о гибели рожениц и бегстве сотрудников, в МСЧ №9 был организован координационный экспертный совет, который поможет рядовым врачам участвовать в решении важных вопросов развития учреждения.

И. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев проверил МСЧ №9 после скандального письма врача Кирилла Дедюкина. Медик писал губернатору, что в больнице поставлен рекорд по смерти рожениц, а персонал бежит от низких зарплат и неуважительного отношения.

Анестезиолог-реаниматолог пермской больницы № 9 Кирилл Дедюкин написал открытое письмо губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Врач жалуется на то, что сотрудники бегут из МСЧ из-за низких зарплат и порой откровенно хамского отношения. По его словам, проблемы в медучреждении начались после того, как главврачом был назначен бывший руководитель краевой службы скорой помощи Евгений Камкин. «При Камкине Е. В. возник и стремительно растет отток кадров в другие больницы краевого центра. Из оперблока хирургии уволилось шесть операционных медсестер, из отделения реанимации — 10 медсестер, из отделения неврологии уволилось пять врачей, из рентгенологии — два высококлассных врача-специалиста», — пишет Дедюкин. При этом он отметил, что под руководством Камкина больница вышла в лидеры среди учреждений по числу жалоб и судебных исков, а в 2017 году поставлен «рекорд» материнской смертности.

И. о. министра здравоохранения лично наведался в медсанчасть, чтобы разобраться в ситуации. В итоге между коллективом больницы и её руководством удалось достичь компромисса — в МСЧ будет создан координационный экспертный совет, который поможет медучреждению решить накопившиеся проблемы. «Причина письма и обращения коллеги — это проблема конфликта, который произошел из-за недостатка коммуникации. Сегодня конструктивно пообщались, обсудили пути решения», — рассказал журналистам главврач МСЧ №9 Евгений Камкин.

Дмитрий Матвеев признал, что у медсанчасти много проблем. «И мы их не скрываем, — заметил чиновник. — МСЧ требует вложений, но мы не можем решить все проблемы прямо сейчас». На вопрос «URA.RU» о том, правда ли, что в медсанчасти, которая считается одним из лучших роддомов в городе, побит рекорд по смертности рожениц, и. о. министра ответил, что это не совсем так. «Смерть рожениц связана с разными факторами. В случае с МСЧ №9 это связано не с акушерством. Как правило, здесь умирают женщины с тяжёлой ВИЧ-инфекцией», — говорит Матвеев. Что касается жалоб на низкие зарплаты медиков, чиновник сказал, что необходимо создать прозрачную систему, при которой врач будет понимать, за что конкретно они получают заработную плату.

Сам Кирилл Дедюкин, который написал скандальное письмо, говорит, что не жалеет об этом. «Перемены давно назрели, и не столько мое письмо дало толчок или повод — смешно было бы так думать. В данном случае есть общее понимание со стороны и врачей, и пациентов, и администрации того, что нужно радикально реформировать медицину», — сказал медик. Анестезиолог добавил, что глава минздрава произвёл положительное впечатление ориентированностью в проблемах, вниманию к вопросам, стоящим перед здравоохранением вообще и перед больницей в частности. «Многое начало меняться уже сейчас: начат ремонт вентиляции, совершенствуется процедура закупок, намечены пути решения других проблем — это своего рода дорожная карта, по которой необходимо действовать», — говорит Дедюкин.