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11:35  05 декабря 2017 0

В ХМАО неизвестный открыл беспорядочную стрельбу на улице

Практическая стрельба из пистолета. Екатеринбург, пистолет, стрельба, боевое оружие
Мужчина не успел ранить прохожихФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нижневартовске, во дворе одного из домов по улице Героев Самотлора, сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего мужчину, который вел беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.

Стражи порядка Рим Гильмутдинов и Азат Багаутдинов, патрулировавшие в этот момент район, смогли обезоружить и задержать нарушителя. По данному факту организована проверка, сообщили «URA.RU» в силовом ведомстве.

Никто из людей в ходе инцидента не пострадал, сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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