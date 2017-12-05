В ХМАО неизвестный открыл беспорядочную стрельбу на улице

Мужчина не успел ранить прохожих
В Нижневартовске, во дворе одного из домов по улице Героев Самотлора, сотрудники Росгвардии задержали 56-летнего мужчину, который вел беспорядочную стрельбу из травматического пистолета.
Стражи порядка Рим Гильмутдинов и Азат Багаутдинов, патрулировавшие в этот момент район, смогли обезоружить и задержать нарушителя. По данному факту организована проверка, сообщили «URA.RU» в силовом ведомстве.
Никто из людей в ходе инцидента не пострадал, сообщается в группе «Официальный Нижневартовск» в соцсети «ВКонтакте».