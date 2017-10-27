Главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов по время запланированного на начало декабря визита в Челябинск намерен взять интервью у губернатора Бориса Дубровского. Соответствующий запрос получен и будет удовлетворен, если глава региона в эти дни будет в области, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Федечкин корреспонденту «URA.RU».
Алексей Венедиктов намерен провести на Южном Урале эфир «Эха Москвы в Челябинске» и поучаствовать во вручении премии «Сделано в Челябинске». Также он традиционно встретится с местными журналистами и студентами.
Как рассказал «URA.RU» гендиректор ООО «Управляющая компания „Медиа-центр“» («31-й телеканал», радио «Эхо Москвы в Челябинске» и «DFM Челябинск») Валерий Шагиев, визит Алексея Венедиктова запланирован на 7—8 декабря.