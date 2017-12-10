{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
10 декабря 2017
13:43  10 декабря 2017 0

Больше трети россиян никогда не читали Конституцию

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, плакат, соблюдайте нашу конституцию
Власти соблюдают Конституцию лишь отчасти, считают 40% опрошенныхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Конституцию Российской Федерации никогда не читали 37% россиян. Довольно хорошо помнит содержание основного закона только каждый десятый (11%), утверждают социологи.

При этом 27% населения читали Конституцию, но ничего не помнят, а 25% довольно плохо помнят, о чем в ней говорится. К такому выводу пришли в «Левада-Центре» по результатам опроса, проведенного 24—28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, передает «Интерфакс». Респондентам задавали вопросы в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Исследование провели в преддверии Дня Конституции. Оно показало, что две трети россиян (66%) знают о том, что этот праздник отмечается в России 12 декабря. При этом в 2016 году показатель был на уровне 70%, а в 2015-м — 76%. Согласно опросу, 32% населения считают, что российские власти соблюдают Конституцию страны. В прошлом людей, которые разделяют это мнение, было 44%. Противоположной точки зрения придерживаются 14% респондентов, а 40% опрошенных полагают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти.

Ранее один из авторов Конституции РФ, доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил преподносить ее школьникам с помощью интерактивных игр и квестов, напоминает Nation news. Игровая форма станет наиболее эффективным методом при изучении основного закона, отметил он.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров