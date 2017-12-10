Больше трети россиян никогда не читали Конституцию

Конституцию Российской Федерации никогда не читали 37% россиян. Довольно хорошо помнит содержание основного закона только каждый десятый (11%), утверждают социологи.
При этом 27% населения читали Конституцию, но ничего не помнят, а 25% довольно плохо помнят, о чем в ней говорится. К такому выводу пришли в «Левада-Центре» по результатам опроса, проведенного 24—28 ноября среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, передает «Интерфакс». Респондентам задавали вопросы в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.
Исследование провели в преддверии Дня Конституции. Оно показало, что две трети россиян (66%) знают о том, что этот праздник отмечается в России 12 декабря. При этом в 2016 году показатель был на уровне 70%, а в 2015-м — 76%. Согласно опросу, 32% населения считают, что российские власти соблюдают Конституцию страны. В прошлом людей, которые разделяют это мнение, было 44%. Противоположной точки зрения придерживаются 14% респондентов, а 40% опрошенных полагают, что власти соблюдают Конституцию лишь отчасти.
Ранее один из авторов Конституции РФ, доктор юридических наук Сергей Шахрай предложил преподносить ее школьникам с помощью интерактивных игр и квестов, напоминает Nation news. Игровая форма станет наиболее эффективным методом при изучении основного закона, отметил он.