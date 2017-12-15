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15 декабря 2017
14 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
15:45  15 декабря 2017 0

Спецназовец-участник кровавой бойни в «цыганском поселке» Екатеринбурга отделался мягким приговором

Участники перестрелки в цыганском поселке. Екатеринбург, шишов олег
Олег Шишов получил 2,5 года ограничения свободыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Казак-спецназовец Олег Шишов, который в ходе массовой драки возле его дома разрядил по нападавшим свой карабин, получил очень мягкое наказание — суд приговорил его к одному году ограничения свободы. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры, а также участники процесса.

Олегу Шишову инкриминировалось хранение 25 боевых патронов к карабину «Вепрь». В ходе расследования казак-спецназовец пояснял, что приобрел их очень до 2000 года, когда они свободно продавались в охотничьих магазинах. Однако он раскаялся в содеянном и способствовал расследованию. «Мой подзащитный полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке», — рассказал «URA.RU» адвокат казака Елена Афанасьева. Прозвучавший сегодня приговор она не считает мягким. «При тех материалах уголовного дела, которое мы видели, год ограничения свободы — вполне адекватное наказание», — оценивает защитник.

Ранее гособвинитель требовал в суде для Олега Шишова 2,5 лет лишения ограничения свободы, — об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе Свердловской областной прокуратуры.

Новость по теме
С казаков, устроивших кровавую бойню в цыганском поселке Екатеринбурга, сняли обвинение

Кровавая бойня произошла в Цыганском поселке 3 сентября 2016 года возле дома казака-спецназовца Олега Шишова на улице Депутатской. Стрельбе предшествовал конфликт между ним и зятем его друга Александра Дутова, цыганом Дмитрием Пестриковым. Пестриков собрал группу поддержки — в основном из своих сородичей, а также нанятых спортсменов-единоборцев из клуба «Храбр». Им навстречу из ворот дома вышли хозяин Шишов, Алексей Дутов и два Александра (сын и брат Дутова). Завязалась драка, затем началась стрельба, в результате которой погибли 27-летний боец-рукопашник Кирилл Штриплинг и 18-летний Илья Ташимов.

В ту же ночь к ГКБ № 40 был подброшен безымянный цыган с пулевыми ранениями, который вскоре умер на операционном столе. Всего при стрельбе получили ранения более 10 человек. За нападение были арестованы Дмитрий Пестриков, Илья Ходаков, Аслани Оглы, Роман Оглы и Челеп Оглы. Ходаков умер в СИЗО в апреле 2017 года. Пока шло следствие по кровавой бойне, Пестриков был приговорен к одному году колонии общего режима за мошенничество с квартирой.

Андрей Гусельников
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