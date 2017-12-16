09:38 16 декабря 2017 0

«Ленинград» обойдется заказчикам почти в 10 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Журналисты выяснили, кто из отечественных звезд эстрады будет наиболее востребован на новогодних корпоративах. Тайну открыл ведущий звездных вечеринок и звездный промоутер.

Самые крупные корпоративные праздники будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге. Причем гулять в столицах будут и компании из других регионов. Около десяти мероприятий пройдут в Сочи и Краснодаре. Два праздника намечены в Риге. Собеседники издания признались, что сейчас в Куршевель (Франция) почти никто не ездит, зато в Казахстане будут выступать София Ротару, Макс Барских и другие звезды. Цена выступления Ротару составляет 100 тысяч евро, Барских — 50 тысяч евро, передает сайт kp.ru.

На острове Бали соотечественники отгуляют большую вечеринку с участием группы «Ленинград». Музыканты берут за работу 100 тысяч евро (6 млн 900 тысяч рублей).

«Ленинград» все еще рвет, но он реально дорого стоит. Со всеми райдерами (группа живет в Питере, ее надо везти и размещать) она может обойтись заказчику в 10 миллионов рублей, если не больше. Поэтому многие берут «каверщиков», которые сыграют и те же «Лабутены», и «Москва, по чем звонят твои колокола», — поделился ведущий из топ-15 Москвы Александр Белов.

Называя самых востребованных корпоративных артистов, Белов (он почти на весь декабрь зарезервирован как ведущий на корпоративы), сказал, что среди женщин это Светлана Лобода (от 70 до 100 тысяч евро), а среди мужчин Макс Барских. Певцы в 2017 году собрали массу музыкальных премий и выпустили несколько хитов, среди которых «Твои глаза» и «К черту любовь» у Лободы и «Туманы» у Барских.

Помимо названных артистов весьма популярны Григорий Лепс (100 тысяч евро) и Леонид Агутин. Говоря о предновогодней работе начинающей певицы Ольги Бузовой, Белов заявляет, что она не заявлена ни на одно мероприятие, которые он будет вести. Ранее стало известно, что Бузова подняла ценник до 1,5 миллиона рублей.

Ведущий отмечает, что многие заказывают на корпоративы кавер-группы, которые исполняют песни отечественных и зарубежных исполнителей «один в один» и стоят не так дорого. Среди таких артистов он назвал кавер-бенд на группу Maroon 5 и артиста, который выглядит как Адриано Челентано.