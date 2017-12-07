В эти новогодние корпоративы увеличился спрос на выступления рэперов Oxxximiron и Гнойного. Конкуренцию в одном ценовом сегменте для них может составить Ольга Бузова. Все они оценивают свое выступление на новогоднем корпоративе примерно в одну и ту же сумму — 1,5 млн рублей.
Самой дорогой звездой традиционно является Алла Пугачева. Одно выступление примадонны может стоить 20 млн рублей. На треть за год подорожало выступление группировки «Ленинград» с бессменным лидером Сергеем Шнуровым. Ценник на их выступление начинается от семи млн рублей.
Основатель event-агентства Gold Stream Наталья Авдеева в разговоре с Life.ru отмечает, что конечная стоимость зависит от локации, даты и времени, поэтому все цены можно назвать только с погрешностью в 10—20%. Она подчеркивает, что предновогодняя наценка на выступление артиста может составлять 20—40%.
Авдеева отметила, что на новогодние корпоративы не так часто приглашают Ольгу Бузову. По словам, корпоративные заказчики пока не признали ведущую «Дома-2» звездой. Зато все больше желающих добавить к празднику «перчинку» в виде выступления популярных рэперов. При этом гонорары у Оксимирона и Гнойного совсем невысокие — всего 20—30 тысяч евро. Ранее Бузова назвала стоимость своих услуг на новогодних корпоративах. Они ранжируются в зависимости от ее роли на них. За присутствие Бузовой в качестве ведущей она просит 1,5 млн рублей, а в качестве певицы — от 850 тысяч до миллиона.
В желании сэкономить на выступлении звезд, некоторые заказчики event-агентств ждут финала шоу «Голос», чтобы пригласить на мероприятие или победителя, или одного из пяти финалистов.