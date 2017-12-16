В Екатеринбурге столкнулись маршрутный автобус и две легковые машины. Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского—Шварца. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и реанимация, есть пострадавшие.
На снятых очевидцами кадрах зафиксированы повреждения, которые получил один из легковых автомобилей. Серьезно повреждена передняя часть машины. По информации свидетелей ДТП, в результате аварии пострадали женщина и ребенок.
Из-за аварии на улицах Белинского и Шварца уже образовалась пробка. В социальных сетях появляются сообщения и о других инцидентах. Там же, на улице Белинского, маршрутный автобус не поместился в ряд и «притер» неправильно припаркованный автомобиль Daewoo Nexia.
Как уточнили «URA.RU» в городской ГИБДД, ответственность за аварию лежит на водителе автомобиля Ford. Машина двигалась с объездной дороги в сторону улицы Белинского и не пропустила маршрутку, которая шла от Самолетной в сторону Шварца. В результате автобус ударил Ford в заднюю часть. Иномарка вылетела на встречку, где зацепила «Тойоту».
По словам собеседника агентства, в «Форде» находился мальчик, которому еще нет двух лет и его мама. Прибывшая на место карета скорой помощи сразу забрала мальчика в девятую больницу. Женщина также госпитализирована. Информация о травмах, которые они получили, пока уточняются. Инспекторы заканчивают работу на месте происшествия. Затор нейтрализован.