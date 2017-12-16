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Главные новости Свердловской области
12:38  16 декабря 2017 0

В Екатеринбурге маршрутка столкнулась с двумя легковушками. Пострадали женщина и ребенок. ФОТО, ВИДЕО

Клипарт. Декабрь (Часть 1). Магнитогорск, рейд, безопасность, полиция, гибдд, маршрутка, дпс, зима
Подробности ДТП выясняют инспекторы ГИБДДФото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге столкнулись маршрутный автобус и две легковые машины. Инцидент произошел на перекрестке улиц Белинского—Шварца. Сейчас на месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и реанимация, есть пострадавшие.

На снятых очевидцами кадрах зафиксированы повреждения, которые получил один из легковых автомобилей. Серьезно повреждена передняя часть машины. По информации свидетелей ДТП, в результате аварии пострадали женщина и ребенок.

Из-за аварии на улицах Белинского и Шварца уже образовалась пробка. В социальных сетях появляются сообщения и о других инцидентах. Там же, на улице Белинского, маршрутный автобус не поместился в ряд и «притер» неправильно припаркованный автомобиль Daewoo Nexia.

Как уточнили «URA.RU» в городской ГИБДД, ответственность за аварию лежит на водителе автомобиля Ford. Машина двигалась с объездной дороги в сторону улицы Белинского и не пропустила маршрутку, которая шла от Самолетной в сторону Шварца. В результате автобус ударил Ford в заднюю часть. Иномарка вылетела на встречку, где зацепила «Тойоту».

По словам собеседника агентства, в «Форде» находился мальчик, которому еще нет двух лет и его мама. Прибывшая на место карета скорой помощи сразу забрала мальчика в девятую больницу. Женщина также госпитализирована. Информация о травмах, которые они получили, пока уточняются. Инспекторы заканчивают работу на месте происшествия. Затор нейтрализован.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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