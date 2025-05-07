В Екатеринбурге на треть сократилось число любителей радио

В Екатеринбурге за семь лет (с 2017 по 2024 год) на треть сократилось число любителей радио в возрасте от 12 лет и старше. Слушать станции каждый день стало меньше на 221 тысячу человек, что составляет 36,6% от общего числа слушателей за этот период. Данные проекта Radio Index опубликованы на сайте Mediascope.
С января по декабрь 2017 года в Екатеринбурге в день слушали радио в среднем 68,3% населения, то есть 851,3 тысячи человек. В 2024 году — 50% населения (630,3 тысячи).
При этом уральцы остаются в стране самыми активными слушателями радио, рассказала корреспонденту URA.RU руководитель медиацентра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Яна Ширяева. «Конкуренция с другими форматами, например, подкастами и интернетом повлияла на тематику вещания и потребление контента, простимулировав радиостанции искать новые аудитории и формы взаимодействия. Сейчас почти каждый второй слушает радио (46%), но делают они это с разной периодичностью — кто-то чаще, кто-то реже. Среди жителей Урала этот показатель чуть выше и их можно назвать самыми частыми слушателями (55%)», — отметила она.
Что касается предпочтений в формате, то здесь екатеринбуржцы себе неизменны. Все эти годы они выбирают радиостанции разговорно-музыкального характера. Семь лет назад в пятерке лидеров с аудиторией по прослушиванию свыше 157 тысяч человек в день были:
- «Европа плюс» (228,2 тысячи);
- местная старейшая музыкальная станция «Радио Си» (196,7);
- местная «Радио Пилот» (193,3),
- «Русское радио» (173,1),
- «Юмор FM» (157,8).
В 2024-м году горожане чаще всего включали:
- «Авторадио» (130,6 тысяч),
- «Европу Плюс (126 тысяч),
- «Радио СИ» (119, 9),
- «Ретро FM» (106, 4)
- «Радио Дача» (101.7).
«Можно сказать, что гибридный формат вещательной сетки самый интересный для людей. Больше всего их привлекает музыка, новости, прогнозы погоды и различные „ток-шоу“ разговорного жанра по интересам», — объяснила Ширяева.
Согласно данным ВЦИОМ, эти станции входят и в пятерку предпочтений в целом жителей страны. Россияне чаще всего слушают «Дорожное радио», «Европу плюс», «Маяк», «Русское радио», «Авторадио».
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