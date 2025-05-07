В Екатеринбурге на треть сократилось число любителей радио

В 2024 году радио слушали более 630 тысяч екатеринбуржцев ежедневно

07 мая 2025 в 17:03 Размер текста - 17 +

В 2017 году более 800 тысяч горожан слушали радио каждый день Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге за семь лет (с 2017 по 2024 год) на треть сократилось число любителей радио в возрасте от 12 лет и старше. Слушать станции каждый день стало меньше на 221 тысячу человек, что составляет 36,6% от общего числа слушателей за этот период. Данные проекта Radio Index опубликованы на сайте Mediascope. С января по декабрь 2017 года в Екатеринбурге в день слушали радио в среднем 68,3% населения, то есть 851,3 тысячи человек. В 2024 году — 50% населения (630,3 тысячи). Екатеринбуржцы любят разлекальные программы на радио Фото: Александр Мамаев © URA.RU При этом уральцы остаются в стране самыми активными слушателями радио, рассказала корреспонденту URA.RU руководитель медиацентра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Яна Ширяева. «Конкуренция с другими форматами, например, подкастами и интернетом повлияла на тематику вещания и потребление контента, простимулировав радиостанции искать новые аудитории и формы взаимодействия. Сейчас почти каждый второй слушает радио (46%), но делают они это с разной периодичностью — кто-то чаще, кто-то реже. Среди жителей Урала этот показатель чуть выше и их можно назвать самыми частыми слушателями (55%)», — отметила она. Что касается предпочтений в формате, то здесь екатеринбуржцы себе неизменны. Все эти годы они выбирают радиостанции разговорно-музыкального характера. Семь лет назад в пятерке лидеров с аудиторией по прослушиванию свыше 157 тысяч человек в день были: «Европа плюс» (228,2 тысячи);

местная старейшая музыкальная станция «Радио Си» (196,7);

местная «Радио Пилот» (193,3),

«Русское радио» (173,1),

«Юмор FM» (157,8). В 2024-м году горожане чаще всего включали: «Авторадио» (130,6 тысяч),

«Европу Плюс (126 тысяч),

«Радио СИ» (119, 9),

«Ретро FM» (106, 4)

«Радио Дача» (101.7). «Можно сказать, что гибридный формат вещательной сетки самый интересный для людей. Больше всего их привлекает музыка, новости, прогнозы погоды и различные „ток-шоу“ разговорного жанра по интересам», — объяснила Ширяева. Согласно данным ВЦИОМ, эти станции входят и в пятерку предпочтений в целом жителей страны. Россияне чаще всего слушают «Дорожное радио», «Европу плюс», «Маяк», «Русское радио», «Авторадио». Исследования Mediascope, проект Radio Index URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за семь лет (с 2017 по 2024 год) на треть сократилось число любителей радио в возрасте от 12 лет и старше. Слушать станции каждый день стало меньше на 221 тысячу человек, что составляет 36,6% от общего числа слушателей за этот период. Данные проекта Radio Index опубликованы на сайте Mediascope. С января по декабрь 2017 года в Екатеринбурге в день слушали радио в среднем 68,3% населения, то есть 851,3 тысячи человек. В 2024 году — 50% населения (630,3 тысячи). При этом уральцы остаются в стране самыми активными слушателями радио, рассказала корреспонденту URA.RU руководитель медиацентра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Яна Ширяева. «Конкуренция с другими форматами, например, подкастами и интернетом повлияла на тематику вещания и потребление контента, простимулировав радиостанции искать новые аудитории и формы взаимодействия. Сейчас почти каждый второй слушает радио (46%), но делают они это с разной периодичностью — кто-то чаще, кто-то реже. Среди жителей Урала этот показатель чуть выше и их можно назвать самыми частыми слушателями (55%)», — отметила она. Что касается предпочтений в формате, то здесь екатеринбуржцы себе неизменны. Все эти годы они выбирают радиостанции разговорно-музыкального характера. Семь лет назад в пятерке лидеров с аудиторией по прослушиванию свыше 157 тысяч человек в день были: В 2024-м году горожане чаще всего включали: «Можно сказать, что гибридный формат вещательной сетки самый интересный для людей. Больше всего их привлекает музыка, новости, прогнозы погоды и различные „ток-шоу“ разговорного жанра по интересам», — объяснила Ширяева. Согласно данным ВЦИОМ, эти станции входят и в пятерку предпочтений в целом жителей страны. Россияне чаще всего слушают «Дорожное радио», «Европу плюс», «Маяк», «Русское радио», «Авторадио».