В Екатеринбурге на треть сократилось число любителей радио

В 2024 году радио слушали более 630 тысяч екатеринбуржцев ежедневно
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Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург, наушники, радио, адиостанция, радиостанция, пульт звукооператора
В 2017 году более 800 тысяч горожан слушали радио каждый день Фото:

В Екатеринбурге за семь лет (с 2017 по 2024 год) на треть сократилось число любителей радио в возрасте от 12 лет и старше. Слушать станции каждый день стало меньше на 221 тысячу человек, что составляет 36,6% от общего числа слушателей за этот период. Данные проекта Radio Index опубликованы на сайте Mediascope.

С января по декабрь 2017 года в Екатеринбурге в день слушали радио в среднем 68,3% населения, то есть 851,3 тысячи человек. В 2024 году — 50% населения (630,3 тысячи).

Радиостанция «Пилот». Прямой эфир шоу «Катапульта». Екатеринбург
Екатеринбуржцы любят разлекальные программы на радио
Фото:

При этом уральцы остаются в стране самыми активными слушателями радио, рассказала корреспонденту URA.RU руководитель медиацентра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Яна Ширяева. «Конкуренция с другими форматами, например, подкастами и интернетом повлияла на тематику вещания и потребление контента, простимулировав радиостанции искать новые аудитории и формы взаимодействия. Сейчас почти каждый второй слушает радио (46%), но делают они это с разной периодичностью — кто-то чаще, кто-то реже. Среди жителей Урала этот показатель чуть выше и их можно назвать самыми частыми слушателями (55%)», — отметила она.

Что касается предпочтений в формате, то здесь екатеринбуржцы себе неизменны. Все эти годы они выбирают радиостанции разговорно-музыкального характера. Семь лет назад в пятерке лидеров с аудиторией по прослушиванию свыше 157 тысяч человек в день были:

  • «Европа плюс» (228,2 тысячи);
  • местная старейшая музыкальная станция «Радио Си» (196,7);
  • местная «Радио Пилот» (193,3),
  • «Русское радио» (173,1),
  • «Юмор FM» (157,8).

В 2024-м году горожане чаще всего включали:

  • «Авторадио» (130,6 тысяч),
  • «Европу Плюс (126 тысяч),
  • «Радио СИ» (119, 9),
  • «Ретро FM» (106, 4)
  • «Радио Дача» (101.7).

«Можно сказать, что гибридный формат вещательной сетки самый интересный для людей. Больше всего их привлекает музыка, новости, прогнозы погоды и различные „ток-шоу“ разговорного жанра по интересам», — объяснила Ширяева.

Согласно данным ВЦИОМ, эти станции входят и в пятерку предпочтений в целом жителей страны. Россияне чаще всего слушают «Дорожное радио», «Европу плюс», «Маяк», «Русское радио», «Авторадио».

Исследования Mediascope, проект Radio Index
Исследования Mediascope, проект Radio Index

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В Екатеринбурге за семь лет (с 2017 по 2024 год) на треть сократилось число любителей радио в возрасте от 12 лет и старше. Слушать станции каждый день стало меньше на 221 тысячу человек, что составляет 36,6% от общего числа слушателей за этот период. Данные проекта Radio Index опубликованы на сайте Mediascope. С января по декабрь 2017 года в Екатеринбурге в день слушали радио в среднем 68,3% населения, то есть 851,3 тысячи человек. В 2024 году — 50% населения (630,3 тысячи). При этом уральцы остаются в стране самыми активными слушателями радио, рассказала корреспонденту URA.RU руководитель медиацентра ВЦИОМ (Всероссийского центра изучения общественного мнения) Яна Ширяева. «Конкуренция с другими форматами, например, подкастами и интернетом повлияла на тематику вещания и потребление контента, простимулировав радиостанции искать новые аудитории и формы взаимодействия. Сейчас почти каждый второй слушает радио (46%), но делают они это с разной периодичностью — кто-то чаще, кто-то реже. Среди жителей Урала этот показатель чуть выше и их можно назвать самыми частыми слушателями (55%)», — отметила она. Что касается предпочтений в формате, то здесь екатеринбуржцы себе неизменны. Все эти годы они выбирают радиостанции разговорно-музыкального характера. Семь лет назад в пятерке лидеров с аудиторией по прослушиванию свыше 157 тысяч человек в день были: В 2024-м году горожане чаще всего включали: «Можно сказать, что гибридный формат вещательной сетки самый интересный для людей. Больше всего их привлекает музыка, новости, прогнозы погоды и различные „ток-шоу“ разговорного жанра по интересам», — объяснила Ширяева. Согласно данным ВЦИОМ, эти станции входят и в пятерку предпочтений в целом жителей страны. Россияне чаще всего слушают «Дорожное радио», «Европу плюс», «Маяк», «Русское радио», «Авторадио».
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