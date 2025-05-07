В Каменске-Уральском (Свердловская область) отправили в колонию Максима Мальмина, который заперся в подъезде и угрожал убить себя после ссоры с женой. Красногорский райсуд признал его виновным в истязании, угрозе убийством и незаконном хранении оружия, сообщили URA.RU в инстанции.
«Ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили в суде.
Силовики брали Мальмина штурмом в конце 2023 года. Максим хотел помириться с бывшей супругой, но та отказалась впустить его в квартиру. После этого он угрожал убить себя из револьвера, которые переделал в боевой. Полицейские около трех часов пытались уговорить Мальмина выйти.
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