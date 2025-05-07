«КОРТРОС» стала лидером по количеству сделок на рынке новостроек Екатеринбурга

Группа компаний «КОРТРОС» стала лидером среди застройщиков Екатеринбурга по количеству сделок и общей площади проданных квартир в первом квартале 2025 года. Согласно отчету аналитического сервиса bnMAP.pro, на долю компании пришлось 10,7% всех сделок с недвижимостью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что с прошлого года она сохранила лидирующую позицию в рейтинге.
Только с января по март в ключевом проекте ГК — «Академический» продали 404 квартиры общей площадью 16 194 квадратных метра. Отмечается, что по итогам 2024 года компания также занимала первое место по продажам среди девелоперов Екатеринбурга. «Лидерство по итогам квартала — результат долгосрочной стратегии группы компаний. Мы последовательно инвестируем в комплексное развитие территории с полноценной городской средой — детскими садами, школами, парками, поликлиниками и транспортной инфраструктурой. Именно такой подход сегодня востребован у покупателей. Кварталы „Первый Академ“ и „Спутник-1“ — наглядный пример реализации этой стратегии.», — сказала директор по продажам АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Нина Голубцова.
Она отметила, что вблизи этих объектов есть Преображенский парк, Дворец дзюдо, трамвайная линия — в создании этих объектов участвовала и сама компания. Кроме того, в квартале «Первый Академ» проект школьного комплекса получил положительное заключение госэкспертизы, а рядом есть трамвайная линия и Юго-западный лесопарк.
Проект «Академический» — самый большой в Европе подобного рода — компания реализует с 2007 года, а в 2021 году он получил статус отдельного административного района. Сейчас там развитая инфраструктура: построены десятки детских садов и школ, проложены километры пешеходных аллей и велодорожек, работают медучреждения и спортивные объекты. В компании добавили, что в условиях сокращения программ льготной ипотеки покупателям предлагают дополнительные меры поддержки — субсидирование ставок по рыночной ипотеке на срок от одного до трех лет.
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