Теперь пресс-службу возглавил мужчина
Исполняющий обязанности начальника пресс-службы югорского УМВД Ирина Валюк, ушла в декретный отпуск. Об этом 21 декабря «URA.RU» сообщил новый исполняющий обязанности начальника пресс-службы Андрей Воронцов.
Стоит отметить, что за последние полгода это уже третья пиарщица, оставившая свой пост по подобным обстоятельствам. Летом 2017 года в декретный отпуск ушла начальник пресс-службы управления Ольга Абмаякина. Ее пост заняла Софья Юсина, но и она не задержалась на этой должности дольше месяца — также уйдя в декрет.
Как сообщил «URA.RU» источник в окружной полиции, назначение Воронцова можно считать временным. Ольга Абмайкина планирует вернуться из отпуска раньше отведенного на него срока.