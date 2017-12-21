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21 декабря 2017
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Главные новости Югры
11:39  21 декабря 2017 0

В полиции Югры за полгода ушла в декрет уже третья главная пиарщица. Теперь пресс-службу главка возглавит мужчина

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Теперь пресс-службу возглавил мужчинаФото: depositphotos.com © URA.RU

Исполняющий обязанности начальника пресс-службы югорского УМВД Ирина Валюк, ушла в декретный отпуск. Об этом 21 декабря «URA.RU» сообщил новый исполняющий обязанности начальника пресс-службы Андрей Воронцов.

Стоит отметить, что за последние полгода это уже третья пиарщица, оставившая свой пост по подобным обстоятельствам. Летом 2017 года в декретный отпуск ушла начальник пресс-службы управления Ольга Абмаякина. Ее пост заняла Софья Юсина, но и она не задержалась на этой должности дольше месяца — также уйдя в декрет.

Как сообщил «URA.RU» источник в окружной полиции, назначение Воронцова можно считать временным. Ольга Абмайкина планирует вернуться из отпуска раньше отведенного на него срока.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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