Создано идеальное лекарство от ВИЧ

В Йельском университете разработали препарат, который способен подавить ВИЧ в организме человека. Молекулярные биологи из США утверждают, что новое соединение может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики боезни.
«Одна доза наночастиц, начиненных нашим „веществом-1“, защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», — цитирует «Русская планета» исследователя Карэн Андерсон.
Такая молекула почти в 2,5 тысячи раз активнее взаимодействует с вирусом, подавляя работу фермента, помогающего инфекции встраиваться в ДНК клетки, утверждают ученые. По словам Карэн Андерсон, препарат способен бороться не только с клиническими штаммами ВИЧ, но и с «неуязвимыми» версиями. Его преимущество заключается в том, что в отличие от обычных антиретровирусных препаратов «вещество-1» усиливает действие других лекарств и эффективно подавляет размножение ВИЧ. При этом его использование не вызывает побочных эффектов, пишут «Дни.Ru».