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27 декабря 2017
07:29  27 декабря 2017 2

Создано идеальное лекарство от ВИЧ

Открытие СПИД-центра. Москва, лаборатория, пробирки, спид-центр, вич, анализ крови, врачи, медперсонал, медицина, спид-тест, люди в белых халатах
Использование препарата не вызывает побочных эффектовФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Эпидемия ВИЧ на Урале
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В Йельском университете разработали препарат, который способен подавить ВИЧ в организме человека. Молекулярные биологи из США утверждают, что новое соединение может стать основой для безопасных лекарств и средств профилактики боезни.

«Одна доза наночастиц, начиненных нашим „веществом-1“, защищала Т-клетки мышей от массовой гибели и удерживала концентрацию вирусных частиц на минимальном уровне на протяжении трех недель», — цитирует «Русская планета» исследователя Карэн Андерсон.

Такая молекула почти в 2,5 тысячи раз активнее взаимодействует с вирусом, подавляя работу фермента, помогающего инфекции встраиваться в ДНК клетки, утверждают ученые. По словам Карэн Андерсон, препарат способен бороться не только с клиническими штаммами ВИЧ, но и с «неуязвимыми» версиями. Его преимущество заключается в том, что в отличие от обычных антиретровирусных препаратов «вещество-1» усиливает действие других лекарств и эффективно подавляет размножение ВИЧ. При этом его использование не вызывает побочных эффектов, пишут «Дни.Ru».

Юрий Викторов
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