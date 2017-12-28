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Главные новости Пермского края
10:21  28 декабря 2017 0

На Урале вспыхнул пожар на крупном оборонном предприятии. ФОТО

Причиной возгорания могла стать проводкаФото: ГУ МЧС по Пермскому краю

На Мотовилихинских заводах в Перми произошел крупный пожар. Как рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка.

Пожар на предприятии начался поздно вечером в среду, 27 декабря. Его тушили несколько часов. Общая площадь возгорания составила 180 кв. метров, огонь повредил мебель и внутренние конструкции в помещении, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС. В Мотовилихинских заводах корреспонденту «URA.RU» пояснили, что горело административное здание. «Пожар никак не повлиял и не повлияет на работу предприятия», — говорят в пресс-службе Мотовилихи.

Официальной причины возгорания пока не называют, однако, как стало известно «URA.RU», пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки. «Здание довольно старое, поэтому проблемы с проводкой не исключены», — рассказал собеседник.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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