09:35 29 декабря 2017 0

Рашников предрек восстановление спроса на металлопродукцию Фото: Илья Московец © URA.RU

Главным фактором неопределенности для мировой металлургии в 2018 году станет Китай. Вне зависимости от того, насколько властям КНР удастся воплотить в жизнь планы по сокращению сталелитейных мощностей, тенденции развития китайской металлургии будут задавать мировую повестку отрасли. Такой прогноз сделал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

В глобальном плане, цитирует его «Коммерсант», основные риски для российской металлургии в 2018 году будут связаны главным образом с нарастающим в мировой экономике протекционизмом. Впрочем, для Магнитогорского меткомбината это не станет серьезной проблемой, поскольку ключевым для ММК остается внутрироссийский рынок.

По расчетам руководства компании, в 2018 году спрос на металлопродукцию продолжит восстанавливаться, что позволит поддерживать максимальную загрузку мощностей. В 2017 год ПАО «ММК» завершило строительство третьего агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. тонн оцинкованного проката в год и закрыло сделку по покупке Лысьвенского металлургического завода. Благодаря этому компания рассчитывает в 2018 году улучшить структуру продаж за счет увеличения объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью.