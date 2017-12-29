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Главные новости Челябинской области
09:35  29 декабря 2017 0

Основной владелец магнитогорского меткомбината публично назвал главный фактор неопределенности для всех металлургов в 2018 году

ММК. Коксохим. Метизное производство. Магнитогорск, рашников виктор
Рашников предрек восстановление спроса на металлопродукциюФото: Илья Московец © URA.RU

Главным фактором неопределенности для мировой металлургии в 2018 году станет Китай. Вне зависимости от того, насколько властям КНР удастся воплотить в жизнь планы по сокращению сталелитейных мощностей, тенденции развития китайской металлургии будут задавать мировую повестку отрасли. Такой прогноз сделал председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

В глобальном плане, цитирует его «Коммерсант», основные риски для российской металлургии в 2018 году будут связаны главным образом с нарастающим в мировой экономике протекционизмом. Впрочем, для Магнитогорского меткомбината это не станет серьезной проблемой, поскольку ключевым для ММК остается внутрироссийский рынок.

По расчетам руководства компании, в 2018 году спрос на металлопродукцию продолжит восстанавливаться, что позволит поддерживать максимальную загрузку мощностей. В 2017 год ПАО «ММК» завершило строительство третьего агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. тонн оцинкованного проката в год и закрыло сделку по покупке Лысьвенского металлургического завода. Благодаря этому компания рассчитывает в 2018 году улучшить структуру продаж за счет увеличения объема производства продукции с высокой добавленной стоимостью.

Владимир Васин
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