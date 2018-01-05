04:21 05 января 2018 9

До 2015 года Египет был одним из самых популярных у россиян мест проведения отдыха Фото: Алена Полозова © URA.RU

На базе регулярного авиасообщения с Каиром российским туроператорам разрешено без ограничений формировать туры в Египет. Об этом официально заявило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Соответствующая информация была размещена на сайте ведомства.

«Туроператоры могут формировать турпродукт в Арабскую Республику Египет на базе регулярного авиасообщения с Каиром», — говорится в заявлении Ростуризма. Как сообщается, ведомство пошло на такую меру в связи с указом президента РФ Владимира Путина о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Египтом.

Тем не менее, эксперты уверены: полностью восстановить туристические потоки из России Египет сможет только в том случае, если будут разрешены рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, передает «Федеральное агентство новостей». Навряд ли восстановление рейсов в Каир способно вызвать ажиотаж среди российских туристов, уверены в Ассоциации туроператоров России. Кроме того, туроператорам пока не совсем понятно, могут ли они формировать туры на морские курорты Египта на основании воздушного сообщения через Каир. В любом случае, туристический поток сможет выйти на полную силу только к осени 2018 года, сообщает RT.

Напомним, 4 января стало известно о том, что авиасообщение с Египтом разрешил своим указом Владимир Путин. Как ранее писало «URA.RU», согласно решения президента РФ Каир исключен из списка городов, с которыми у России отсутствует авиасообщение. Решение о прекращении авиасообщения было принято после того, как осенью 2015 года в результате теракта в небе над Синаем был уничтожен российский лайнер, выполнявший рейс их Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа.