Пострадавшие дети отправлены в больницу
В городе Карталы Челябинской области в больницу поступили двое малолетних детей, пострадавших от рук собственной матери. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального ГУ МВД, женщина орудовала сетевым шнуром.
Изначально в социальных сетях появилась информация об избиении детей кипятильником. Неравнодушные жители города начали сбор вещей и противоожоговых средств, однако в больнице заявили, что ожогов у детей нет, только гематомы. Известно, что пострадавшему мальчику четыре года, а девочке — два.
По обращению врачей начато административное производство по статье «Побои». Неблагополучная семья уже попадала в поле зрение полицейских, но никаких инцидентов ранее зафиксировано не было.