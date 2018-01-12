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12 января 2018
Главные новости Москвы
11:20  12 января 2018 1

«Похожа на привидение». Пользователи заподозрили у жены российского футболиста анорексию. ФОТО

В комментариях Алану Мамаеву сравнили с палочникомФото: Алана Мамаева, Instagram

Супругу футболиста Павла Мамаева Алану подписчики в Instagram упрекают за нездоровую худобу. Пользователи Сети посчитали, что это не только некрасиво, но еще и опасно для здоровья — они заподозрили у женщины анорексию.

«Не пугайте людей, от вашего вида можно просто ужаснуться! Слишком худая!.. Извините, но это не фигура, а её отсутствие. О какой красоте может идти речь? Палочник… Аланочка, вы похожи на приведение… Сутулая, худая, страшная.Ну нужно же иногда на себя в зеркало смотреть. Вы же женщина. Нельзя же себя так не любить… Господи, прошу вас, покушайте, пока не поздно! У вас болезнь уже», — раскритиковали супругу спортсмена в комментариях. Однако нашлись и те, кто встал на ее защиту. «Никого не слушайте! Все замечательно. Уроды завидуют… Не нравится — не смотрите, проходите мимо… Худоба просто не всем по зубам — сидят, хомячат перед компами/тв/телефонами и завидуют. Жрут и завидуют!» — написали поклонники Мамаевой.

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Фото: Алана Мамаева, Instagram

Ранее своей худобой пользователей Сети шокировала участница «Дома-2» Мария Кахно. Как писало «URA.RU», за полгода до прихода на проект девушка страдала анорексией. Также поклонников напугала другая звезда телешоу, ведущая Ольга Бузова. Она выложила фото с тренировки, где выглядит болезненно худой, сообщало «Утро.ру».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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