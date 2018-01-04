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04 января 2018
14:47  04 января 2018 1

«Это просто трагедия!» Звезда «Дома-2» напугала поклонников неестественной худобой. ФОТО

Участница популярного телешоу ранее страдала анорексиейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участница «Дома-2» Мария Кахно страдала анорексией за полгода до прихода на телешоу. Девушка призналась в этом, опубликовав шокирующие снимки.

«Перед проектом, примерно за 6 месяцев))) случайно нашла фотки сейчас. Как все быстро меняется», — написала участница шоу на своей странице в Instagram.

«Губы ужас», «Это просто трагедия!», «Фуууу жесть. Сейчас намного лучше», «Все, кто пишет, что Маша некрасивая, — вы сами все уроды, по крайней мере моральные, если вам воспитание позволяет общаться в такой манере. На себя хоть давно смотрели?» — пишут многочисленные подписчики участницы телепроекта.

Вот как теперь выглядит Мария Кахно. На фото она со своей сестрой. «С любимой сестрой, называется найди отличия)))разница -ровно 2 года)», — пишет девушка.

Иван Антонов
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