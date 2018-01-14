Жители Украины жалуются на соседей, слушающих передачи на русском языке

Украинская полиция зафиксировала увеличение числа жалоб граждан на соседей, которые слушают музыку и смотрят телеканалы на русском языке. Бдительные украинцы заявляют, что таким образом ведут борьбу с сепаратистами.
Полиция вынуждена проверять все поступившие сигналы. «Например, в баре гости смотрят российские каналы. Или соседи поют и включили русскую музыку. Мы реагируем на все случаи. Если это запрещено, то принимаем меры согласно законодательству», — приводит RT cлова представителя полиции Киевской области Николая Жуковича.
При этом Жукович отметил, что часто причиной такого рода сообщений является так называемый «человеческий фактор» — многие украинцы пишут заявление на «сепаратистов» в отместку из-за бытовых конфликтов и ссор, передает Nation News.
Отметим, ранее в Киеве потребовали признать русский язык собственностью Украины. Как писало «URA.RU», украинский писатель Андрей Курков выступил за создание в стране института русского языка, чтобы русскоговорящие граждане могли обособиться от «русского мира за пределами России».