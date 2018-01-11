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12 января 2018
11 января 2018
17:58  11 января 2018 2

В Киеве потребовали признать русский язык собственностью Украины

Флаг Украины, борьба, кулак, прослушка , поле, флаг украины, украинский патриот
Украинский писатель считает, что русский язык нужно взять под «филологический контроль»Фото: depositphotos.com © URA.RU
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Война на Украине
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Украинский писатель Андрей Курков потребовал признать русский язык «культурной собственностью» Украины. Он также выступил за создание в стране института русского языка, чтобы русскоговорящие граждане могли обособиться от «русского мира за пределами России».

Курков считает, что Украина должна «взять украинский русский под свой филологический контроль», пишет RT. По его словам, таким образом можно лишить Россию возможности защищать русский язык в этой стране. «Речь идёт не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов — и парламентских, и президентских», — сказал писатель.

В сентябре прошлого года на Украине был принят резонансный закон об образовании: в украинских школах запретили преподавание на русском языке начиная с пятого класса, а также исключили его из списка выпускных экзаменов. Европейские эксперты признали закон дискриминационным по отношению к нацменьшинствам Украины, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Дарья Корчак
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